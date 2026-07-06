Corriere dello Sport: “Fiorentina disposta a cedere Piccoli alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto”

In settimana incontro Lazio-Fiorentina per il centravanti

La Lazio è alla ricerca di un centravanti di ruolo per il nuovo corso di Gennaro Gattuso. L'obiettivo è trovare un attaccante capace di garantire gol e presenza in area, caratteristiche ritenute indispensabili dopo una stagione in cui il reparto offensivo ha deluso. Tra i profili valutati c'è anche Roberto Piccoli, ma il club biancoceleste sta monitorando diverse alternative.

Proprio Piccoli resta uno dei nomi più concreti. In settimana è previsto un incontro con la Fiorentina per capire margini e condizioni dell'operazione. Il club viola, che lo ha acquistato per 25 milioni di euro, non vorrebbe registrare una minusvalenza ed è disposto a trattare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Lazio, invece, preferirebbe un prestito gratuito con diritto di riscatto, formula sulla quale le parti dovranno confrontarsi. Lo riporta il Corriere dello Sport.