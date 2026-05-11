Sky Sport rivela: "Riprende quota Paratici per il Milan. Contatti indiretti tra le parti"

Milan a caccia di un direttore sportivo

Momento difficile per il Milan, che ha scatenato la contestazione dei propri tifosi. Intanto i rossoneri però stanno ragionando sul ruolo di direttore sportivo, per cui non c'è sol Tony D'Amico tra i possibili nomi. Il dirigente può salutare l'Atalanta ma, oltre a lui, potrebbe riprendere quota anche la figura di Fabio Paratici. Come riportato da Luca Marchetti di Sky Sport, infatti, ci sono stati dei contatti indiretti anche con lui, nonostante sia arrivato solo da pochi mesi alla Fiorentina. Si legge su Gianluca Di Marzio.