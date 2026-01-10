Gudmundsson is coming back: fantasia e qualità del “10” per salvare la Fiorentina

La Fiorentina ha bisogno (anche) del miglior Albert Gudmundsson per raggiungere una salvezza, che nonostante i risultati utili delle ultime partite, resta complicata. Tra le migliori qualità dell’ex Genoa c’è indubbiamente la fantasia da “10”, i colpi da campione ed una qualità sopraffina nei dribbling, non ancora troppo evidenziata da quando indossa la maglia viola.

Paolo Vanoli recentemente ha cambiato modulo e Gudmundsson adesso sembra aver ritrovato fiducia in se stesso. Con il passaggio ad un 4-3-3 piuttosto aggressivo, l’islandese è stato posizionato come esterno a sinistra. Partendo più defilato è riuscito grazie al maggiore spazio a disposizione ad inventare e a creare più pericoli per gli avversari. In seguito all’arrivo di Manor Solomon, il quale gioca soprattutto nella posizione attualmente da lui ricoperta, il tecnico per farli coesistere potrebbe optare per un 4-2-3-1 con Gudmundsson che verrebbe così impiegato alle spalle di Moise Kean.

Senza se e senza ma, Albert Gudmundsson è il primo rigorista della Fiorentina. Gerarchie ristabilite dunque e stop a sceneggiate imbarazzanti come quella tra Kean e Mandragora per battere il penalty a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In Lazio-Fiorentina, prima si è procurato il calcio di rigore e poi si è preso la responsabilità di calciarlo, l’intuizione del lato giusto da parte di Provedel non è bastata per negare il gol del momentaneo 2-1 al nazionale islandese. Questo conferma quanto sia glaciale dagli 11 metri.

I numeri confermano che in questa stagione “maledetta” per la Fiorentina, Albert Gudmundsson è il capocannoniere con 7 gol e 3 assist (una sola rete in meno rispetto al 2024/25). L’islandese fino ad oggi ha collezionato 4 gol (uno ogni 289 minuti) e 1 assist in Serie A e 3 gol (uno ogni 82 minuti) e 2 assist in Conference League. Il folletto islandese dunque sta superando di gran lunga i 3,8 xG (gol attesi) che calcolano quanti rete un giocatore avrebbe dovuto segnare in media in base al numero e alla qualità delle occasioni. Stesso discorso per quanto riguarda gli assist, per cui i numeri indicano 1,26 xA (assist previsti).

Secondo Sky Sport, Gudmundsson è finito nel mirino della Juve. Nei giorni scorsi è uscito qualche rumor di mercato relativo ad un interesse anche da parte della Roma. La Fiorentina però sembra avere già messo in chiaro che non vuole privarsi dell’islandese, uno dei leader tecnici della squadra, ora che partita dopo partita si avvicina sempre più alla sua miglior versione.