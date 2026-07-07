(VIDEO) Dragusin a Firenze per le visite mediche, nel pomeriggio al Viola Park per la firma sul contratto

Il difensore romeno, acquistato dal Tottenham, ha raggiunto Firenze per iniziare la sua nuova avventura

Radu Dragusin è il secondo colpo di mercato piazzato da Fabio Paratici, il difensore romeno vuole rilanciarsi e ha spinto per tornare in Serie A. Dragusin questa mattina sta sostenendo le visite mediche con la Fiorentina. Al termine di tutti i controlli necessari arriverà al Viola Park la firma sul contratto e l’ufficialità del suo trasferimento in riva all’Arno.