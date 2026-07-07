(VIDEO) Dragusin a Firenze per le visite mediche, nel pomeriggio al Viola Park per la firma sul contratto
Il difensore romeno, acquistato dal Tottenham, ha raggiunto Firenze per iniziare la sua nuova avventura
A cura di Lisa Grelloni
07 luglio 2026 09:37
Radu Dragusin è il secondo colpo di mercato piazzato da Fabio Paratici, il difensore romeno vuole rilanciarsi e ha spinto per tornare in Serie A. Dragusin questa mattina sta sostenendo le visite mediche con la Fiorentina. Al termine di tutti i controlli necessari arriverà al Viola Park la firma sul contratto e l’ufficialità del suo trasferimento in riva all’Arno.