La Fiorentina (finalmente) non sbaglia! Fagioli+Kean, 2-1 Viola contro il Como. Autogol di Parisi

Nel finale la Fiorentina soffre dopo l'autogol di Parisi ma questa volta non sbaglia nel recupero

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 15 affronta il Como di Cesc Fabregas allo stadio Sinigaglia. Mese decisivo per le sorti del club gigliato. I viola, nell'ultima partita al Franchi contro il Torino, sono stati beffati al 94' con il gol del pareggio siglato da Maripan.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è il Como. Al 1’ brivido per la Fiorentina, Parisi scivola e Nico Paz mette palla in mezzo, Pongracic chiude in angolo. Al 4’ Perrone lancia per Alex Valle che si trova davanti a De Gea, ma era in posizione di offside. Al 17’ Harrison calcia di sinistro da fuori area, pallone che si spegne sul fondo. Al 19’ Fagioli scivola, si apre lo spazio per Nico Paz che calcia centralmente senza impensierire De Gea. Al 26’ Como poco reattivo nel liberare l’area di rigore, flipper in cui si inserisce Fagioli che con tenacia ci crede più di tutti e davanti a Butez calcia sul primo palo. 1-0 Fiorentina al Sinigaglia! Al 28’ cross basso di Kuhn per Nico Paz che ci prova di esterno sinistro anticipando Ranieri, palla fuori dallo specchio. Al 31’ Nico Paz calcia addosso a Parisi. Al 38’ sinistro dalla distanza di Nico Paz che si spegne sul fondo. Al 43’ Baturina crossa dentro per Douvikas che colpisce il pallone di testa, che finisce fuori. Al 45’ chance per il Como su un rinvio sbagliato di De Gea.

SECONDO TEMPO- Nella ripresa fuori Valle e Kuhn, dentro Jesus Rodriguez e Moreno. Al 48’ giallo per Kempf. Al 50’ ottima azione personale di Parisi che calcia ma colpisce Kean. Al 52’ bella giocata di Mandragora in area di rigore, Perrone lo colpisce sul polpaccio. Al 54’ sul dischetto si presenta Kean che trafigge Butez, 2-0 Fiorentina. Al 56’ destro di Jesus Rodriguez, chiude De Gea. Baturina calcia dalla distanza, palla che esce di poco. Al 57’ doppio cambio Como, dentro Addai e Morata, fuori Perrone e Douvikas. Al 65’ Ramon si divora il gol dell’1-2 per il Como su un flipper in area di rigore. Al 70’ espulso Vanoli. Al 72’ dentro Caqueret, fuori Vojvoda. Al 77’ Jesus Rodriguez mette dentro, Morata svetta e Parisi si fa autogol. All’82’ giallo per Jesus Rodriguez. All’84’ doppio cambio Fiorentina, dentro Piccoli e Ndour, fuori Fagioli e Kean. All’88’ giallo per Morata e Mandragora. All’89’ arriva il doppio giallo per Morata, Como in 10. Al 93’ Piccoli calcia, Butez si salva. Dopo 5’ di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro.