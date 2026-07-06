Corriere dello Sport: “Dodò vuole andare via, la Fiorentina chiede 15 milioni. Senza offerte rinnovo cautelativo”

L’avventura di Dodò alla Fiorentina è virtualmente finita

L'estate di Dodo sarà Mediacom caratterizzata dalla ricerca di una sistemazione. La sua avventura alla Fiorentina è virtualmente conclusa, almeno nelle intenzioni. L'ex ex Shakhtar Donetsk ha rifiutato di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027 e aspira a cambiare maglia. Non ne ha fatto mistero il ds Paratici, che poche settimane fa ha detto: «Dodo ha legittime ambizioni. Lo stesso vale per la Fiorentina». Oggi non fioccano le offerte per il terzino brasiliano che interessa anche al Napoli, al momento però alle prese con il problema delle cessioni. La dirigenza viola punta a incassare una cifra vicina ai 15 milioni dalla sua cessione. In caso contrario nel mese di settembre le parti si accorderanno per un rinnovo cautelativo. Lo riporta il Corriere dello Sport.