Nazione: “Entro il 3-4 giugno Grosso firmerà la rescissione. Paratici vuole andare a dama presto”

La Fiorentina ha deciso di stringere su Grosso da inizio settimana

Anche perché in parallelo la Fiorentina ha deciso di stringere su Fabio Grosso da inizio settimana. Il nome del tecnico del Sassuolo piace ancora a tutti quelli che non hanno riempito la propria panchina. Club con i quali la Fiorentina ha dovuto fare i conti a livello di concorrenza. Paratici ha sfruttato i buoni uffici con l'allenatore ex campione del mondo ma è chiaro che a stretto giro di posta abbia tutta l'intenzione di andare a dama per evitare ulteriori inserimenti (e per volare poi a New York con il dg Ferrari - entro il 10 giugno - con la questione allenatore risolta).

C'è chi sostiene che in tal senso il weekend possa portare notizie definitive, ma anche si dovesse slittare a metà della prossima settimana l'impressione è che la Fiorentina conti di mettere tutto nero su bianco il prima possibile. Lo scrive La Nazione.