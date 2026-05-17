Juve affondata! La Fiorentina vince 2-0 e mette (per ora) i bianconeri fuori dalla Champions

Ndour+Mandragora, Juve sgambettata e Allianz gelato

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 12 è ospite della Juventus di Luciano Spalletti all’Allianz Stadium di Torino. La Viola dopo la salvezza matematica raggiunta proverà a sgambettare i bianconeri in corsa per la Champions League.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina. Al 13’ ottima trama di gioco della Fiorentina, Solomon pesca Gosens in area che calcia ma trova il muro bianconero. Al 15’ Brescianini perde palla in una zona pericolosa, Conceiçao calcia ma trova la schiena di Ranieri. Poco dopo Locatelli calcia dalla distanza, fa buona guardia De Gea. Al 18’ Pongracic in verticale per Piccoli che chiude troppo la conclusione, la quale si spegne sul fondo. Al 18’ retro passaggio rischioso di Ndour che diventa un passaggio a Vlahovic che si trova in agguato in quella zona, ma De Gea esce bene e salva la Fiorentina. Al 22’ giallo per Pongracic dopo il fallo su Yildiz. Al 23’ Conceiçao mette sul primo palo, De Gea interviene sul pallone. Al 24’ Conceiçao calcia, Ranieri un muro con il corpo. Al 30’ esce in barella Parisi per infortunio, al suo posto Harrison. Al 33’ Solomon frena e vede dall’altro lato Ndour che calcia trovando la deviazione di Koopmeiners che mette fuori causa Di Gregorio. 1-0 Fiorentina! Al 41’ Yildiz si accentra e calcia dalla distanza, De Gea si allunga e nega il gol al turco. Al 42’ Dodò per Solomon che non riesce a dare forza alla conclusione. Al 45’ giallo per Bremer, che salta la prossima partita. Al 46’ Harrison calcia e la mette all’angolino ma trova una gran parata di Di Gregorio.

SECONDO TEMPO- Il primo possesso è della Juve. Nella ripresa fuori Koopmeiners, al suo posto Boga. Al 47’ errore della Fiorentina e contropiede di Boga che cerca la conclusione di sinistro, chiude in angolo Pongracic. Al 52’ ottima ripartenza di Solomon che poi prove un piazzato, non troppo potente, che non impensierisce Di Gregorio. Al 55’ Boga calcia, si oppone De Gea. Al 56’ Cambiaso calcia ma palla che finisce in curva. Al 58’ buona trama della Juve, McKennie calcia e De Gea chiude. Al 59’ Conceiçao pericoloso, salva De Gea mettendo palla in corner. Al 60’ Boga dentro per McKennie che firma l’1-1 ma per Massa c’è la spinta su Gosens. Al 63’ triplo cambio Fiorentina, fuori Brescianini, Fagioli e Ranieri, dentro Gudmundsson, Mandragora e Comuzzo. Al 66’ colpo di testa sta di Bremer che salta in anticipo su Pongracic, De Gea fa buona guardia. Al 69’ doppio cambio Juve, fuori Conceiçao e Cambiaso, dentro Thuram e Zhegrova. Al 70’ palla che carambola sui piedi di Vlahovic che firma l’1-1 per la Juve. Ma gol annullato per fuorigioco dell’ex viola. Al 72’ espulso Ranieri. Al 74’ fuori Gosens, dentro Balbo. Al 76’ Dodò serve Piccoli che calcia da posizione defilata, pallone che si spegne sull’esterno della rete. All’80’ fuori Kelly, dentro Gatti. All’82’ Yildiz calcia da fuori, palla che si spegne sul fondo. All’83’ gran botta dalla distanza di Mandragora che la mette sotto l’incrocio! Il numero 8 dedica il gol a Parisi che starà fuori diverso tempo per un infortunio che sembra essere grave. All’85’ ammonito Harrison. All’86’ pericoloso Zhegrova. All’88’ palo-gol di Piccoli che segna il 3-0 ma è in offside, rete annullata. All’89’ Bogq calcia, respinge di pugni De Gea. Al 90’ fuori Yildiz, dentro Miretti. Al 91’ giallo per Gud. Al 93’ tiro di Zhegrova murato da Balbo, poi Miretti in curva. Dopo 7’ di recupero arriva il triplice fischio di Massa.