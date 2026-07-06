Gazzetta: “Dragusin firmerà un quinquennale: al Tottenham prende quasi 3 milioni”

Il difensore arriverà al Viola Park prima dell’inizio del ritiro

Proseguirà il rapporto tra Fabio Paratici e Radu Dragusin: insieme prima alla Juventus, poi al Tottenham e ora anche alla Fiorentina, dove il difensore rumeno potrebbe sbarcare a breve. Questione di dettagli ormai, perché il diesse viola ha trovato l'intesa con gli inglesi sfruttando la formula del prestito oneroso con obbligo condizionato, che consente di posticipare il pagamento alla prossima stagione. Per il club viola si tratta di un investimento da poco meno di 20 milioni, 1,5 subito e 17,5 per il riscatto.

Questione di ore, perché la Fiorentina conta di regalarlo al nuovo allenatore Fabio Grosso in tempo per l'inizio del ritiro, fissato per lunedì 13 al Rocco B. Commisso Viola Park. Dragusin era già stato accostato alla Viola nel mercato di gennaio, quando Paratici non era ancora ufficialmente in carica. Fu il diesse, insieme a Federico Cherubini, a portarlo alla Juventus nel 2018 per una cifra irrilevante (200 mila euro) e poi a ricomprarlo dal Genoa per 25 milioni più 5 di bonus e il prestito di Spence nel 2024, quando era un dirigente del Tottenham. Adesso resta da trovare un punto d'incontro sulle condizioni del riscatto. Dragusin firmerà un contratto di 5 anni: in Inghilterra guadagna quasi 3 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.