Corriere Fiorentino rivela: “Vanoli? Chance di conferma da definire. In settimana incontro con Paratici?”
L’allenatore vuole chiudere in bellezza
A cura di Lisa Grelloni
04 maggio 2026 08:47
Lo stesso Vanoli, le cui chance di conferma sono ancora da definire (in settimana potrebbe comunque incontrarsi con Paratici per sciogliere tutti i dubbi del caso) vuol chiudere in bellezza seppure tra indisponibili, infortunati e recuperi in extremis la formazione sia quasi obbligata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.