Corriere Fiorentino rivela: “Vanoli? Chance di conferma da definire. In settimana incontro con Paratici?”

L’allenatore vuole chiudere in bellezza

Lo stesso Vanoli, le cui chance di conferma sono ancora da definire (in settimana potrebbe comunque incontrarsi con Paratici per sciogliere tutti i dubbi del caso) vuol chiudere in bellezza seppure tra indisponibili, infortunati e recuperi in extremis la formazione sia quasi obbligata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.