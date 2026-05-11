Bove: "Ho sentito i calciatori della Fiorentina, contento per la salvezza"

"La Fiorentina mi ha dato la possibilità di unire la Boreale ai viola"

Edoardo Bove, oggi calciatore del Watford, a margine della conferenza stampa per gli 80 anni della Boreale ha rilasciato qualche parola. Ecco quanto registrato da TMW: "Se ho sentito i miei compagni della Fiorentina dopo la salvezza? I compagni li sento, ma è questo che cerco dal calcio, rapporti che posso portarmi dietro. Ho parlato anche con ex calciatori, quello che rimane quando smetti al di là di vittorie, sconfitte e trofei sono i rapporti che crei con le persone. Ho sentito i ragazzi della Fiorentina, sono contento per un club a cui sono affezionato e che ha un rapporto con la Boreale. La Fiorentina mi ha dato la possibilità di unire la Boreale ai viola, alla maglia della Fiorentina. Celebrare gli 80 anni con l'affiliazione con la Fiorentina è motivo d'orgoglio"