Colpo per la salvezza della Fiorentina a Verona! Fagioli la decide all'82' con un gran gol

La Fiorentina trova il gol nell'unico tiro in porta

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 18 affronterà l'Hellas Verona di Paolo Sammarco. Viola che devono continuare a macinare punti per raggiungere la salvezza, l'obiettivo è quello di tentare di allungare ancora sulla Cremonese e sul Lecce che attualmente sono a -2 in classifica (27 punti contro i 29 dei gigliati). Tanti gli assenti tra le fila viola.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina. Al 2’ lancio in profondità di Gosens per Fabbian che si inserisce ma l’ex Bologna non riesce ad intervenire sul pallone. Al 4’ Gudmundsson converge verso il centro e mette dentro il pallone, sulla respinta del difensore gialloblù Fagioli calcia al volo e colpisce in pieno la traversa che gli nega la gioia dell’1-0. All’11’ Bernede calcia con il sinistro, grande parata di De Gea. Al 17’ giallo per Gagliardini. Al 18’ Gudmundsson calcia la punizione, aggira la barriera ma non trova il palo lontano. Al 29’ Belghali salta un paio di giocatori viola, poi Bowie calcia malissimo. Poco dopo conclusione di Belghali che non impensierisce De Gea. Al 32’ Orban calcia, De Gea nega la rete al Verona con grande reattività. Al 38’ Bowie allarga su Oyegoke che calcia in modo violento, ancora super De Gea a salvare i viola. Al 45’ Gudmundsson si sposta palla sul destro, Kean tocca la palla che si spegne sul fondo.

SECONDO TEMPO- Al 54’ conclusione rasoterra di Bowie. Al 58’ fuori Fabbian, al suo posto Piccoli. Al 60’ Bernede calcia, Fagioli devia palla in angolo. Al 63’ Frese mette dentro una palpa che sfila davanti De Gea che buca, Gosens spedisce palla in corner. Al 65’ Bowie calcia con il mancino, palla di poco sopra la traversa. Al 67’ dentro Sarr, fuori Orban. Al 75’ nel Verona dentro Bradaric e Suslov, fuori Oyegoke e Bernede. Nella Fiorentina fuori Kean e Gosens, dentro Balbo e Fazzini. Al 79’ giallo per Nelsson. Al 82’ Harrison per Fagioli che segna un gran gol! 1-0 Fiorentina al Bentegodi. All’83’ giallo per Fagioli che era in diffida, salterà Fiorentina-Lazio. All’85’ rosso per Gudmundsson e Suslov. Verona e Fiorentina restano in 10. Belghali calcia con il mancino, Ndour interviene ed alleggerisce il pallone verso De Gea. All’87’ giallo per Belghali. All’89’ dentro Rugani e Brescianini, fuori Fagioli e Comuzzo. Al 90’ fuori Nelsson dentro Mosquera.