21 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Hiljemark: “Non guardo la classifica, a Firenze voglio solo la vittoria. Il Pisa è pronto a combattere”

News

Redazione

21 Febbraio · 14:59

Aggiornamento: 21 Febbraio 2026 · 14:59

di

Le dichiarazioni dell'allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, in conferenza in vista del derby toscano contro la Fiorentina

Oscar Hiljemark, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro la Fiorentina: “Non penso alla classifica a lungo termine. Mi concentro solo sulla prossima partita: vogliamo andare a Firenze per vincere e combattere insieme. La mia attenzione è esclusivamente sulla partita, non sulle percentuali o su ciò che succederà tra due o tre mesi”.

Sul modulo: “Ogni settimana valuto diverse soluzioni. Contro il Verona il primo tempo non è andato bene offensivamente, il secondo invece sì. Contro il Milan abbiamo fatto una partita quasi perfetta. La scelta tra 3-2 o 2-3 a centrocampo dipende dagli spazi che ci lascerà l’avversario. Deciderò anche in base a chi si è allenato meglio”.

Sulla squadra di Vanoli: “Ho visto la partita della Fiorentina. Quando vinci e sei in un buon momento non senti la stanchezza, anche se giochi ogni tre giorni. Noi abbiamo lavorato dieci giorni e siamo preparati. La partita sarà particolare anche dal punto di vista emotivo, ma siamo pronti a fare una grande gara”.

“La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva: fa molte rotazioni, cerca superiorità numerica in varie zone del campo e sa attaccare gli spazi. Dovremo essere molto attenti nella nostra fase difensiva. Come contro il Milan, ogni squadra ha punti forti, ma quando inizia la partita dobbiamo essere pronti a combattere”. 

