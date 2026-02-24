24 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “La Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, al momento non è un titolare di questa squadra”

Radio

Bucchioni: “La Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, al momento non è un titolare di questa squadra”

Mirko Carmignani

24 Febbraio · 13:27

Aggiornamento: 24 Febbraio 2026 · 13:27

TAG:

#FiorentinaBucchioniGudmundssonParaticiPisa

Condividi:

di

Il noto giornalista è intervenuto per parlare della Fiorentina che ha sconfitto ieri il Pisa per 1-0 grazie a Kean

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Vittoria importantissima perché c’era preoccupazione, finalmente vinciamo due gare di fila e agganciamo sia il Lecce che la Cremonese e questo ci dà morale. Per fortuna è arrivato Paratici prima di natale perché è stato lui a cambiare le sorti di questa squadra, chi c’era prima aveva messo la Fiorentina in B con Ferrari che non capiva nemmeno cosa succedesse con le sue dichiarazioni.”

Prosegue: “I giocatori erano smarriti, ora sono convinti e giocano con cattiveria perché hanno un punto di riferimento così come ce l’ha Vanoli che può confrontarsi con qualcuno. Vanoli ha il sostegno della società e non è più da solo, anche questo ha migliorato la situazione poi ancora non è finita perché non è stata una prova scintillante.”

Sul Pisa: “Non bisogna dire che fosse poca roba perché tutti hanno faticato contro di loro poi è chiaro hanno giocatori che non possono stare in A e le differenze di valori escono alla lunga, in più non doveva essere cacciato Gilardino perchè non era responsabile.”

Su Gudmundsson: “Senza di lui la Fiorentina gioca meglio perché può esprimersi con due esterni veri di ruolo che fanno la doppia fase poi è ovvio che me lo giocherò perché ha tanta qualità e mi può scompigliare la partita.”

Sulla Fiorentina: “Il primo tempo doveva finire almeno 3-0 per noi e non mi è piaciuto il secondo perché non potevamo permetterci di tenerla ancora aperta. Bisognava chiuderla e hai rischiato di non vincere una partita che hai dominato contro un avversario in ginocchio. La mentalità deve essere sempre all’attacco in questi casi e pure Vanoli doveva cambiare prima.”

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio