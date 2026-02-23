Bucchioni: “Tre punti fondamentali, la Fiorentina rivede la luce; la salvezza sarà sofferta ma arriverà”

E’ terminato da pochi minuti il derby toscano tra Fiorentina e Pisa con il gol decisivo di Moise Kean che determina il derby toscano in favore dei viola.

All’interno del postpartita del Pentasport di Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni.

Ecco il commento del noto giornalista:

“Tre punti fondamentali con qualità che la Fiorentina che in questa stagione non ha avuto e sta iniziando ad avere. Intanto vinciamo e possiamo discutere su quali difetti ha la Fiorentina. Il primo tempo poteva finire 3-0, il Pisa ha sbagliato la formazione. Serve quella rabbia, la squadra fa fatica a capire i momenti. I problemi ci sono ancora, però con questi tre punti hai riagganciato la Cremonese e il Lecce e ricominci a vedere la luce e tutto questo fa parte di quei piccoli passi che ti devono fare felici. Questa sera il risultato ci fa felici, nel finale è arrivata la paura però la Fiorentina ora difende meglio. Non devi mollare un millimetro, se cresce Kean cresce la Fiorentina. I momenti più difficili è quando Kean si è intortato, ora ha ripreso a fare gol e rivede la porta. Lunedì prossimo con l’Udinese bisognerà andare con lo stesso spirito, provare a vincere e non ti accontenti del pareggio. La salvezza sarà sofferta ma arriverà.”