Thorstvedt riacciuffa il Pisa al 95°: un lampo nel finale tiene i nerazzurri a +4 sulla Fiorentina

24 Novembre · 23:00

Aggiornamento: 24 Novembre 2025 · 23:07

Nel recupero il Sassuolo evita la sconfitta grazie alla zampata del norvegese, che vanifica il nuovo vantaggio pisano

Pareggio pirotecnico tra Sassuolo e Pisa, che si affrontano a viso aperto e dopo oltre 96 minuti di gioco si dividono la posta in palio. La gara parte subito forte: i toscani conquistano un calcio di rigore al 4′ e con Nzola vanno sull’1-0. I neroverdi rispondono praticamente subito, al 6′ Matic segna con un gol capolavoro con il mancino al volo. Nel secondo tempo il copione è il medesimo del primo: le due formazioni attaccano da una parte e dall’altra e all’81’ e Meister a portare gli ospiti sul 2-1. Allo scadere, però, quando la partita sembra ormai finita, Thorstvedt segna su assist perfetto di Volpato e ripristina l’equilibrio. [Foto RaiNews]

Lo riporta sport.virgilio.it

 

 

