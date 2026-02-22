La Fiesole annuncia: “Domani scenografia per Fiorentina-Pisa. Coinvolgerà la curva Ferrovia”

E’ uscito il comunicato della Curva Fiesole in merito alla coreografia per la partita della Fiorentina di domani. Queste le loro parole riportate sul loro account Instagram: “Domani giochiamo una partita fondamentale per il proseguo della stagione. Per l’occasione, la Curva Fiesole ha deciso di organizzare una scenografia che coinvolgerà la Curva Fiesole. Troverete una bandierina sul vostro seggiolino. Durante l’Inno vi chiediamo di sventolarla per creare un atmosfera da brividi. E’ importante che durante l’esecuzione della coreografia non vengano sventolati bandiere o vessilli personali, ma solamente quelle che troverete sul seggiolino. Consapevoli dell’orario scomodo della partita, invitiamo tutta la Curva a entrare nel settore prima possibile. Come sempre la coreografia è autofinanziata. Dateci una mano con un contributo simbolico ai ragazzi della raccolta fondi presenti all’interno del settore. Per ricordare ancora una volta chi, da sempre, scrive la storia. AVANTI CURVA FIESOLE! AVANTI FIRENZE!”