22 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Fiesole annuncia: “Domani scenografia per Fiorentina-Pisa. Coinvolgerà la curva Ferrovia”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

La Fiesole annuncia: “Domani scenografia per Fiorentina-Pisa. Coinvolgerà la curva Ferrovia”

Redazione

22 Febbraio · 21:16

Aggiornamento: 22 Febbraio 2026 · 21:22

TAG:

CurvaFiesoleFiorentinaPisa

Condividi:

di

Le istruzioni ufficiali della Curva Fiesole per partecipare alla coreografia per la gara di domani della Fiorentina contro il Pisa.

E’ uscito il comunicato della Curva Fiesole in merito alla coreografia per la partita della Fiorentina di domani. Queste le loro parole riportate sul loro account Instagram: “Domani giochiamo una partita fondamentale per il proseguo della stagione. Per l’occasione, la Curva Fiesole ha deciso di organizzare una scenografia che coinvolgerà la Curva Fiesole. Troverete una bandierina sul vostro seggiolino. Durante l’Inno vi chiediamo di sventolarla per creare un atmosfera da brividi. E’ importante che durante l’esecuzione della coreografia non vengano sventolati bandiere o vessilli personali, ma solamente quelle che troverete sul seggiolino. Consapevoli dell’orario scomodo della partita, invitiamo tutta la Curva a entrare nel settore prima possibile. Come sempre la coreografia è autofinanziata. Dateci una mano con un contributo simbolico ai ragazzi della raccolta fondi presenti all’interno del settore. Per ricordare ancora una volta chi, da sempre, scrive la storia. AVANTI CURVA FIESOLE! AVANTI FIRENZE!”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio