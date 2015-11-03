Notizie Curvafiesole Fiorentina

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La Fiesole annuncia: “Domani scenografia per Fiorentina-Pisa. Coinvolgerà la curva Ferrovia”

22 febbraio 2026 21:16

Nazione: “La Curva Fiesole potrebbe rinunciare alla trasferta di Pisa. I biglietti potrebbero costare 50€”

19 settembre 2025 12:10

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