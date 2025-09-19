Nazione: “La Curva Fiesole potrebbe rinunciare alla trasferta di Pisa. I biglietti potrebbero costare 50€”

La Curva Fiesole prenderà una posizione non appena saranno resi noti i prezzi dei tagliandi per la trasferta di Pisa.

La partita tra Fiorentina e Como deve ancora essere giocata ma il pensiero della tifoseria viola è già proiettato alla storica sfida dell’Arena Garibaldi contro il Pisa. Lo scontro tra le due squadre toscane manca ormai da quasi 35 anni e nessuno vuole perderselo.

Il Casms ha stabilito che i tifosi viola residenti nella provincia di Firenze potranno acquistare i biglietti solo nel settore ospiti e solo se muniti della Fidelity Card eppure l’entusiasmo sarà ugualmente tanto: il settore riservato ai sostenitori gigliati conta 1.000 posti e la sensazione è che il sold-out, appena verranno aperte le vendite, sarà solo questione di ore . Attenzione però ai prezzi: già contro la Roma, il Pisa aveva fissato a 49 euro il costo del biglietto per il settore ospiti. Cifra che, se confermata, potrebbe essere considerata fuori luogo dalla Curva Fiesole che potrebbe decidere di rinunciare a una trasferta tanto attesa e non partecipare peserebbe moltissimo. Scrive La Nazione.