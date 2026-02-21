21 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: "Per Fiorentina-Pisa biglietti sold out. Esauriti i 300 tagliandi per il Franchi"

Corriere Fiorentino: “Per Fiorentina-Pisa biglietti sold out. Esauriti i 300 tagliandi per il Franchi”

21 Febbraio

21 Febbraio 2026

FiorentinaPisa

Tutto esaurito per Fiorentina-Pisa

Oscar Hiljemark è chiamato a risolvere il rebus portiere in vista del derby di lunedì con la Fiorentina. In tal senso, il rientro in gruppo di Adrian Semper rappresenta una buona notizia per l’allenatore del Pisa, anche se serviranno ulteriori valutazioni per un eventuale ritorno tra i pali al Franchi: il croato, infatti, è ancora alle prese con un fastidio al ginocchio e solo ieri ha ricominciato ad allenarsi, evitando comunque sovraccarichi. Nel caso in cui non dovesse farcela, tra i pali verrebbe di nuovo schierato il terzo portiere Nicolas, come già accaduto venerdì scorso contro il Milan. Scuffet, che a inizio gennaio si era guadagnato il posto da titolare proprio a scapito di Semper, è fuori per uno stiramento e non rientrerà prima di marzo.

Indicazioni in più potrebbe giungere dalla conferenza stampa odierna di Hiljemark, che in questi giorni fa fatto lavorare sodo (due sedute al giorno) la squadra. Di contro, negli altri reparti è semmai l’abbondanza a regnare: scontata la conferma della difesa a tre, il tecnico svedese dovrà scegliere se schierare un giocatore in più in mediana per garantirsi più corsa e copertura (come Akinsanmiro) oppure sulla trequarti, per aumentare la pericolosità offensiva. In questo caso Iling-Junior si candiderebbe seriamente per una maglia da titolare, dopo il buon ingresso col Milan. A Firenze saranno presenti 300 tifosi pisani. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

