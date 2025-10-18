Pisa e Verona fanno 0-0 e la Fiorentina diventa penultima in classifica. Solo il Genoa messo peggio

Un punto per uno non fa male a nessuno? Più o meno. Pisa ed Hellas Verona non si fanno male e si dividono la posta nel primo match di questa settima giornata di Serie A. E così entrambe le squadre falliscono nella ricerca della prima vittoria in campionato in questa stagione. Finisce 0-0 una partita senza troppe emozioni, in cui forse ai punti avrebbe meritato qualcosina in più il Verona, ma che vede sia Zanetti che Gilardino fare un passettino in avanti in classifica. Le scelte Quella tra nerazzurri e gialloblù e una delle due sfide in programma oggi alle 15.00, che danno il via alla 7^ giornata di Serie A. Gilardino consegna il ruolo di leader difensivo ad Albiol, che debutta in campionato. Aebischer ritrova spazio in mediana, mentre in avanti giocano Nzola e Moreo a completare il 3-5-2 toscano. Modulo speculare da parte di Zanetti, che nella sua linea difensiva punta sull’ex Fiorentina Valentini. Il duo offensivo scaligero è quello solito, con Giovane e Orban.

Più duelli e tensione che occasioni da gol La posta in gioco è alta, con le due compagini che hanno bisogno di punti salvezza. Per questo, nessuna delle due intende scoprirsi in modo eccessivo per trovare il gol. Ne esce una prima frazione di gioco con grande intensità, ma certamente non da consegnare alla storia sul piano dello spettacolo. Tanti duelli in ogni zona del campo, senza arrivare alla stoccata finale. Parte meglio l’Hellas, poi cresce il Pisa e ha un paio di occasioni con Nzola (colpo di testa sul fondo, su cross di Leris) e Moreo (incornata sugli sviluppi di un angolo e palla alta di poco). A 4 minuti dall’intervallo, infine, capita una chance ad Orban in mezzo all’area ma di testa non riesce ad inquadrare la porta.

Nel recupero episodio dubbio nell’area del Pisa, con un contatto tra Leris e Frese: l’arbitro fa proseguire, l’azione parte con un tocco di mano del calciatore scaligero. L’ultima situazione degna di nota del primo tempo, terminato 0-0. Poco Pisa, il Verona spreca Col passare dei minuti le squadre cominciano a sciogliersi. Dapprima il Verona, con un’occasione enorme sciupata da Orban su un retropassaggio kamikaze di Aebischer.

Poi il Pisa, con Nzola che prova a salire in cattedra: tiro da fuori area che sfiora la traversa. Poi, malgrado i cambi, si torna al leitmotiv del primo tempo: tanta intensità, ma poche conclusioni verso le porte di Semper e Montipò. Nel finale, al netto di alcuni errori individuali, la formazione toscana si lascia preferire, ma Cuadrado non ha lo spunto di un tempo, Nzola non riesce a scrollarsi di dosso le marcature degli avversari e quindi le chance latitano. Un’ultima, all’ultimissimo minuto, ce l’ha Frese ma il suo sinistro a incrociare va solo a centimetri dalla porta. Al triplice fischio il risultato è lo stesso del primo fischio: finisce 0-0. Lo scrive TMW