Precedenti Fiorentina Pisa: L’ultima volta i pisani festeggiarono per il fallimento viola al Franchi

Domani alle 18.30 ritorna a Firenze il derby contro il Pisa che manca nel massimo campionato dal 1991, quando la Fiorentina sconfisse i nerazzurri per 4-0 grazie ai gol di Fuser, Orlando, Borgonovo e Buso poi un’altra vittoria viola nel 1989 con un 3-0 siglato da Dunga, Di Chiara e lo stesso Borgonovo. Dal 1984 al 1988 si sono susseguiti tre pareggi di fila con due 0-0 e un 1-1 per arrivare al successo gigliato del 1983 con Antognoni e Passarella a bersaglio nel 2-1 decisivo.

Il precedente più vicino in un campionato è del 1994 in B con la Fiorentina che vinse 4-1 con una tripletta di Batistuta e gol di Effenberg, ma il ricordo più amaro del derby è il successo pisano del 2002 in quella che era la Coppa Italia Serie C per 0-1 con gol di Frati nella prima partita della Florentia Viola con Della Valle presidente. Fu una partita costellata da scontri fuori dallo stadio e dallo striscione dei pisani con la croce per la morte dell’Acf Fiorentina.