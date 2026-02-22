22 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vitale scalda il derby: “Se il Pisa perde a Firenze, ha praticamente perso ogni speranza di salvezza”

Radio

Mirko Carmignani

22 Febbraio · 14:06

Il noto dirigente ha parlato di Fiorentina a un giorno dal derby toscano che la vedrà contro il Pisa al Franchi

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese Pino Vitale per parlare del derby di domani del Franchi: “La gara contro i polacchi conta relativamente perché hanno giocato solo un tempo e poi si sono consegnati perché erano nettamente inferiori alla Fiorentina. Ci dimostra che questa competizione si può vincere nonostante le difficoltà, importante aver chiuso il discorso e ora c’è da dare la vita in campionato contro il Pisa.”

Prosegue: “Un’altra vittoria dopo Como darebbe tanta energia ai viola e credo che metterebbe un mattone quasi definitivo per la salvezza. Il Pisa ha cambiato tecnico da poco anche se avrei tenuto Gilardino perché non era mica colpa sua, i giocatori sono questi e si fa quel che si può. Credo che se il Pisa perdesse, avrebbe poche speranze poi.”

