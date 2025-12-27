La Juve soffre ma vince a Pisa e lascia la squadra di Gila al penultimo posto a +2 sulla Fiorentina

Ai punti, forse, sarebbe stato più giusto il pareggio. Ma le grandi squadre devono vincere anche partite così. Poi, qualche volta, anche la buona sorte può sorriderti. Ed è quello che capita alla Juventus all’Arena Garibaldi: contro un buon Pisa, sfortunato nel centrare due legni (Moreo nel primo tempo, Tramoni nella ripresa), i bianconeri centrano il terzo successo di fila in campionato grazie all’autorete di Calabresi al 74′. E sale così al terzo posto in classifica, in attesa delle partite di Napoli e Roma nei prossimi due giorni. Per il Pisa sempre il solito problema: l’incapacità di finalizzare le occasioni create.

Ma quello che conta è il risultato. E quello cambia dieci minuti più tardi, con un po’ di fortuna per la Juventus. Bella azione sulla destra, poi palla in mezzo per Kalulu. Calabresi, nel tentativo di anticiparlo, si immola sulla sfera e il rimpallo lo sfavorisce: il pallone gli risbatte addosso e finisce in fondo al sacco. Nei minuti di recupero i bianconeri trovano anche il raddoppio. Palla in verticale per Miretti, che davanti a Semper con una giocatona lo mette a sedere e poi appoggia a David, che a sua volta va da Yildiz: a porta sguarnita il tap-in è facile facile per il turco. Il 2-0 chiude il match. E la Juventus può far festa come riporta TMW.