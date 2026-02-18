Corriere Fiorentino: “Niente Polonia, Gud potrebbe restare al Viola Park. Obiettivo Pisa”

Tra centrocampo e attacco Vanoli può finalmente godersi un Fagioli e un Kean in versione (quasi) deluxe. Tra i big insomma, ne manca soltanto uno all’appello: Albert Gudmundsson. L’islandese lo sa, e sta facendo di tutto per essere a disposizione per il derby di lunedì. Non a caso è più che probabile che gli venga risparmiata la trasferta in Polonia, lasciandolo a lavorare al Viola Park in un clima e con strutture sicuramente più adeguate. Esserci, è questo il suo obiettivo. Da titolare, o (almeno) in panchina. Ben sapendo che per fortuna gli altri rinforzi, leggasi Solomon (soprattutto) e Harrison, stanno già dimostrando di poter essere molto ma molto utili. Lo scrive il Corriere Fiorentino.