18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:57

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Niente Polonia, Gud potrebbe restare al Viola Park. Obiettivo Pisa”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Niente Polonia, Gud potrebbe restare al Viola Park. Obiettivo Pisa”

Redazione

18 Febbraio · 08:51

Aggiornamento: 18 Febbraio 2026 · 08:51

TAG:

FiorentinaGudmundssonPisa

Condividi:

di

L'islandese sta facendo di tutto per esserci lunedì

Tra centrocampo e attacco Vanoli può finalmente godersi un Fagioli e un Kean in versione (quasi) deluxe. Tra i big insomma, ne manca soltanto uno all’appello: Albert Gudmundsson. L’islandese lo sa, e sta facendo di tutto per essere a disposizione per il derby di lunedì. Non a caso è più che probabile che gli venga risparmiata la trasferta in Polonia, lasciandolo a lavorare al Viola Park in un clima e con strutture sicuramente più adeguate. Esserci, è questo il suo obiettivo. Da titolare, o (almeno) in panchina. Ben sapendo che per fortuna gli altri rinforzi, leggasi Solomon (soprattutto) e Harrison, stanno già dimostrando di poter essere molto ma molto utili. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio