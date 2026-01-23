Pisa, illusione di gloria: avanti 2-0 sogna l’impresa a S.Siro, poi l’Inter lo travolge

A San Siro va in scena una partita dai due volti, con il Pisa che illude e l’Inter che alla distanza dilaga. L’avvio è tutto a favore dei toscani, capaci di sorprendere i padroni di casa con un approccio aggressivo e concreto. A trascinare la squadra è Moreo, autore di una doppietta nei primi minuti che porta incredibilmente il Pisa avanti 2-0, facendo per un attimo sognare l’impresa.

La reazione dell’Inter, però, non tarda ad arrivare. I nerazzurri iniziano a prendere campo e ritmo, accorciando le distanze con Zielinski su rigore e ritrovando fiducia. Da lì in poi la gara cambia completamente volto: Lautaro Martinez firma il pareggio, poi è un monologo interista.

Pio Esposito completa la rimonta a fine primo tempo, poi nella ripresa l’Inter dilaga, sfruttando il crollo fisico e mentale del Pisa. Di Marco allunga con un grande gol, mentre Bonny e Mkhitaryan nel recupero chiudono definitivamente i conti fissando il risultato su un rotondo 6-2 finale.

Per il Pisa resta l’amarezza di un avvio promettente, ma anche la consapevolezza di una classifica che continua a preoccupare. I toscani restano ultimi con 14 punti, a tre lunghezze dalla Fiorentina, dopo una serata iniziata con entusiasmo e conclusa sotto una valanga nerazzurra. [Foto Gazzetta.it]