Buone notizie per la Fiorentina. Il Bologna vince a Pisa e tiene i nerazzuri a 15 punti.

Così scrive TMW la vittoria del Bologna sul Pisa: “Successo in extremis per il Bologna che dopo una partita complessa riesce ad avere la meglio sul Pisa per 1-0 con una meravigliosa rete di Jens Odgaard al 90esimo. Per il Pisa tanti rimpianti, soprattutto dopo un secondo tempo arrembante che però non ha portato al gol. Castro sbaglia troppo Dopo un buon avvio da parte del Pisa e un gol annullato per fuorigioco a Moreo, il Bologna prende in mano la gara nel corso del primo tempo. Andando in due occasioni vicinissimo al vantaggio entrambe le volte con Santiago Castro: l’argentino prima spara alto da ottima posizione su invito di Zortea, poi centra il palo dopo un grande taglio su assist di Moro. Il Pisa alza i ritmi, ma Skorupski è un muro. E Odgaard la risolve Nella ripresa come detto mister Hiljemark riesce a risistemare i suoi, dando maggiore aggressività e più compattezza alla squadra. E i risultati si vedono, con i nerazzurri più volte pericolosissimi dalle parti dell’area avversaria. Il primo acuto è di Leris, poi ci provano in sequenza Piccinini e Stojilkovic. Ma il portiere polacco è in serata super e dice di no a ogni assalto toscano. Proprio nel momento in cui la sfida sembrava dirigersi verso uno 0-0 che non serviva a nessuno, ecco la giocata del singolo: Odgaard riceve sulla trequarti da Freuler, si gira e lascia partire un mancino straordinario che si infila all’incrocio della porta difesa da Nicolas. E’ la rete dello 0-1, quella che regala 3 punti pesantissimi al Bologna e che rischia di condannare il Pisa”.

Occasione ancora più ghiotta per la Fiorentina, che potrebbe davvero staccare la zona retrocessione.