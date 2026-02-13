Un gol di Modric nel finale lascia il Pisa in fondo alla classifica: lunedì prossimo il derby con la Fiorentina

Il Milan di Allegri espugna la Cetilar Arena battendo il Pisa 2-1 nell’anticipo del 25° turno di Serie A: vittoria importantissima per mister Allegri, che sfata il tabù nerazzurro e anche quello con le piccole. Dopo un primo tempo controllato e chiuso in vantaggio grazie al colpo di testa di Loftus-Cheek su cross di Athekame, i rossoneri hanno gestito a lungo il possesso senza però riuscire a chiudere i conti. Il Pisa, compatto e pronto a ripartire con Tramoni in profondità, aveva già dato segnali di vitalità, ma l’episodio del 39’ aveva premiato la maggiore qualità ospite.

Nella ripresa il Diavolo parte forte, trova un gol annullato e soprattutto spreca l’occasione del raddoppio con Fullkrug che al 56’ si fa ipnotizzare da Nicolas dal dischetto colpendo il palo esterno. L’errore del tedesco riapre emotivamente la partita e il Pisa ne approfitta al 71’: dopo una respinta corta di Gabbia, Felipe Loyola è il più rapido di tutti e firma l’1-1 sotto porta. La squadra di Hiljemark prende coraggio, mentre Allegri cambia volto ai suoi inserendo Leao, Ricci e Pulisic per aumentare peso offensivo e qualità nell’uno contro uno.

La mossa paga nel finale. All’85’ Modric dialoga nello stretto, riceve il triangolo e davanti a Nicolas non sbaglia, siglando il 2-1 con una giocata da fuoriclasse. Nel recupero il Milan gestisce con esperienza, Allegri copre inserendo De Winter e i rossoneri portano a casa tre punti pesanti al termine di una sfida più complicata di quanto il primo tempo avesse lasciato intendere. L’Inter adesso è a +5 come riportato da TMW.