PAGELLE FIORENTINA: KEAN FA IL BOMBER, FAGIOLI QUASI PERFETTO. HARRISON INCONCLUDENTE

De Gea 6 Non compie parate, bravo nelle uscite
Dodò 6,5 Una partita degna del suo valore, in entrambe le fasi. Attacca bene sfuggendo sempre ai suoi diretti avversari e in difesa è attento, come nell’occasione del salvataggio a pochi metri dalla linea di porta quando mette la palla alta
Pongracic 6,5 Tiene bene le distanze con gli avversari, attento a stoppare ogni tipo di giocate ed è sempre preciso nelle letture. Forse osa troppo poco quando è in possesso di palla
Ranieri 7 Una gara fatta della giusta attenzione. Prezioso quando, dopo la palla persa da Fagioli, accetta l’uno contro uno a campo aperto e impedisce all’avversario di calciare da posizione super invitante. Una scivolata perfetta.
Parisi 6,5 Molto meglio nel primo tempo rispetto al secondo. Quando il terzino parte diventa un pericolo per gli avversari, è rapido e salta dribla bene
Fagioli 6,5 Unica vera mente della squadra, lui è il fulcro di gioco. Pericoloso quando perde qualche pallone ma fa parte anche questo del suo gioco
Ndour 6 Macchinoso ed elementare, non trova le giuste giocate. Cerca di dare una mano in fase difensiva e ci riesce discretamente con la sua corsa e la sua fisicità. Sfiora il gol con una grande giocata al minuto 85
Brescianini 6 Parte molto bene, sfiora il gol, si propone, serve bene Kean quando ne ha la possibilità. Cala di lucidità nel finale di gara
Solomon 6 Autore di alcuni bellissimi dribbling e giocate individuali però negli ultimi 30 metri si rende poco pericoloso. Quando riesce a saltare meravigliosamente il diretto avversario, poi non è cosi preciso e incisivo come potrebbe
Harrison 5 Un esterno deve saltare l’uomo, creare pericolo, fare assist e tirare in porta. Non fa nulla di tutto questo. A volte sbagliando anche nelle giocate più elementari
Kean 7 Segna un gol e mostra tutta la sua freddezza sotto porta. Sempre nel vivo del gioco, può fare meglio in altre circostanze sempre nel primo tempo dove però non viene servito benissimo. Nel secondo tempo lotta da solo contro tutti, sfiora il gol con un tiro da fuori area