Bucchioni: “Stasera è stata la serata perfetta, playoff archiviato e hai risparmiato titolari per il Pisa”

Le parole di Enzo Bucchioni al termine della vittoria della Fiorentina nel playoff di Conference League sul campo dello Jagellonia.

Ecco le parole del noto giornalista raccolte dai microfoni di Radio Bruno:

“La serata perfetta. E’ andata cosi, hai risparmiato gran parte dei titolari e rimesso in moto dei giocatori che non giocavano da tempo e hanno dimostrato di stare bene come i titolari. Ti sei liberato dell’incombenza dei playoff, hai preparato una partita benissimo. Nel primo tempo un po’ attendisti nel cercare di non fare giocare gli avversari. Appena hai alzato il ritmo sei andato a vincere e con grande facilità e hai risparmiato tanti giocatori per il Pisa e per la prima volta vinci due partite di fila in stagione. Credo che con il Pisa possa essere decisiva, se riesci a vincere con il Pisa non sei salvo però andresti a tre vittorie di fila e metteresti un bel tassello sulla salvezza”