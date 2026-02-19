20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:37

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “Stasera è stata la serata perfetta, playoff archiviato e hai risparmiato titolari per il Pisa”

News

Bucchioni: “Stasera è stata la serata perfetta, playoff archiviato e hai risparmiato titolari per il Pisa”

Redazione

20 Febbraio · 00:10

Aggiornamento: 20 Febbraio 2026 · 00:10

TAG:

#FiorentinaBucchioniPisa

Condividi:

di

Vittoria della Fiorentina sul campo dello Jagellonia nei playoff di Conference League con un netto 0-3 che mette in discesa la qualificazione

Le parole di Enzo Bucchioni al termine della vittoria della Fiorentina nel playoff di Conference League sul campo dello Jagellonia.
Ecco le parole del noto giornalista raccolte dai microfoni di Radio Bruno:

“La serata perfetta. E’ andata cosi, hai risparmiato gran parte dei titolari e rimesso in moto dei giocatori che non giocavano da tempo e hanno dimostrato di stare bene come i titolari. Ti sei liberato dell’incombenza dei playoff, hai preparato una partita benissimo. Nel primo tempo un po’ attendisti nel cercare di non fare giocare gli avversari. Appena hai alzato il ritmo sei andato a vincere e con grande facilità e hai risparmiato tanti giocatori per il Pisa e per la prima volta vinci due partite di fila in stagione. Credo che con il Pisa possa essere decisiva, se riesci a vincere con il Pisa non sei salvo però andresti a tre vittorie di fila e metteresti un bel tassello sulla salvezza”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio