Bozhinov (Pisa): “Con la Fiorentina gara speciale per i tifosi, vogliamo vincere ad ogni costo”

Il bulgaro sottolinea le motivazioni altissime dei nerazzurri: l'ambiente spinge e la squadra crede nel colpo contro i viola

Rosen Bozhinov, difensore bulgaro del Pisa arrivato nel mercato di gennaio, è intervenuto in conferenza stampa insieme all’ex Juventus Iling Junior. Durante l’incontro con i media, il giocatore ha parlato del suo inserimento nella squadra e ha fatto riferimento anche alla prossima sfida contro la Fiorentina.

Le sue parole

Mi sto adattando, ho già giocato tre partite e sto dando il mio contributo. I miei compagni mi hanno accolto benissimo, faremo il massimo per la salvezza, è il nostro unico obiettivo. Sappiamo quanto sia importante per i tifosi e per la città la partita contro la Fiorentina, vogliamo vincere ad ogni costo

