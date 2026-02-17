Bozhinov (Pisa): “Con la Fiorentina gara speciale per i tifosi, vogliamo vincere ad ogni costo”

Rosen Bozhinov, difensore bulgaro del Pisa arrivato nel mercato di gennaio, è intervenuto in conferenza stampa insieme all’ex Juventus Iling Junior. Durante l’incontro con i media, il giocatore ha parlato del suo inserimento nella squadra e ha fatto riferimento anche alla prossima sfida contro la Fiorentina.

Le sue parole

“Mi sto adattando, ho già giocato tre partite e sto dando il mio contributo. I miei compagni mi hanno accolto benissimo, faremo il massimo per la salvezza, è il nostro unico obiettivo. Sappiamo quanto sia importante per i tifosi e per la città la partita contro la Fiorentina, vogliamo vincere ad ogni costo“