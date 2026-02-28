Sentite Canestrelli: “Il Pisa si può ancora salvare, vogliamo rimanere in Serie A”

Ai canali ufficiali del Pisa, il difensore nerazzurro Canestrelli ha parlato della corsa salvezza che coinvolge anche la Fiorentina: “Noi non siamo spacciati, abbiamo ancora l’obiettivo di raggiungere la salvezza perché non è finita e poi non ci poniamo limiti, lavoriamo duramente per migliorare ogni giorno per lottare fino all’ultimo. In tanti abbiamo esordito quest’anno e la Serie A è un’altra storia perché se sbagli, ti fanno male perché ci sono dei campioni.”