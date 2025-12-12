Il Lecce batte il Pisa con il primo gol di Stulic e sale a 16 punti, Fiorentina a -8 dalla salvezza

Sorride il Lecce nell’anticipo della 15^ giornata di serie A nello scontro salvezza contro il Pisa.

Al termine di una partita in cui i salentini si sono fatti preferire per mole di gioco ed occasioni il gol della vittoria è arrivato con la prima rete di Stulic su assist di Banda per un doppio cambio vincente per Di Francesco.

Tre punti d’oro per i salentini che salgono a 16 punti e si posizionano fuori dalla zona salvezza.

Sconfitta pesante per il Pisa di Gilardino, alla terza sconfitta consecutiva e bloccato al terzultimo posto a quota 10 punti.

Si allunga quindi la distanza per la Fiorentina chiamata a vincere contro il Verona e attualmente a -8 dal quart’ultimo posto.