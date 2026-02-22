La Repubblica: “Da Pisa al Pisa Vanoli per cancellare la pessima prova dell’andata senza neanche un tiro”

Come riportato da La Repubblica, i viola tornano domani a giocare il derby dopo diversi mesi in cui la squadra è affondata più volte per poi cominciare a risalire davvero, infatti all’andata fu una partita sconcertante da parte degli uomini di Pioli che non furono in grado neanche di tirare in porta all’Arena e che furono salvati solo da decisioni arbitrali dubbie e dalla fortuna per via del gol annullato a Meister e al mancato rigore per la mano di Pongracic.

L’ultimo passo per dire di aver cambiato davvero la rotta è battere le rivali per la salvezza proprio come i nerazzurri che in trasferta hanno fatto ottime prove come a Napoli o a Milano contro il Milan. Vanoli ha cambiato le sorti viola dopo tante critiche e dopo essere stato ad un passo dall’esonero, invece la Fiorentina lo ha confermato e lui ha ricreato un gruppo sano. Dalla partita contro la Cremonese la Fiorentina ha iniziato a giocare e non è mai stata più presa a pallonate come accaduto a Pisa poi è chiaro ha anche perso, ma la storia è ben diversa.