La Repubblica: “Da Pisa al Pisa Vanoli per cancellare la pessima prova dell’andata senza neanche un tiro”

Vanoli domani dovrà battere il Pisa per fare un ulteriore passo verso la salvezza dopo la caduta col Cagliari e il pareggio col Toro

Come riportato da La Repubblica, i viola tornano domani a giocare il derby dopo diversi mesi in cui la squadra è affondata più volte per poi cominciare a risalire davvero, infatti all’andata fu una partita sconcertante da parte degli uomini di Pioli che non furono in grado neanche di tirare in porta all’Arena e che furono salvati solo da decisioni arbitrali dubbie e dalla fortuna per via del gol annullato a Meister e al mancato rigore per la mano di Pongracic.

L’ultimo passo per dire di aver cambiato davvero la rotta è battere le rivali per la salvezza proprio come i nerazzurri che in trasferta hanno fatto ottime prove come a Napoli o a Milano contro il Milan. Vanoli ha cambiato le sorti viola dopo tante critiche e dopo essere stato ad un passo dall’esonero, invece la Fiorentina lo ha confermato e lui ha ricreato un gruppo sano. Dalla partita contro la Cremonese la Fiorentina ha iniziato a giocare e non è mai stata più presa a pallonate come accaduto a Pisa poi è chiaro ha anche perso, ma la storia è ben diversa.

