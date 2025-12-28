La Juve vince a Pisa e dalla curva bianconera si alza il coro di sfottò: “Con i Viola in B”

Ieri sera la Juventus ha conquistato una vittoria importante sul campo del Pisa, imponendosi con un secco 0-2. Un risultato che ha conseguenze pesanti per la squadra allenata da Gilardino, ora scivolata in penultima posizione in classifica, con appena due punti di vantaggio sulla Fiorentina.

Al termine della gara, non è mancata la reazione dei tifosi bianconeri, che hanno approfittato del momento difficile delle squadre toscane per lanciare cori di scherno. In diversi filmati circolati sul web si vede la curva ospite intonare, rivolta ai sostenitori pisani, il coro: “Con i viola in B”.

Il riferimento è chiaro e diretto: Pisa e Fiorentina occupano attualmente le ultime due posizioni della graduatoria, situazione che ha riacceso le provocazioni e messo in evidenza, ancora una volta, come la storica rivalità tra Juventus e Fiorentina venga vissuta in modo acceso da entrambe le tifoserie.

Questo il video postato da fiorentinauno