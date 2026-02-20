“Pisa? non parlate di rivalità, l’unica è l’Arno, prima di settembre non ci si vedeva da 23 anni”

In vista della delicata sfida salvezza di lunedì al Franchi tra Fiorentina e Pisa, Luca Speciale – giornalista de La7 e noto tifoso viola – ha voluto dire la sua sui social, invitando a non caricare la partita di significati che, secondo lui, non le appartengono.

“Sarà sfida salvezza, ma non parlate di RIVALITÀ, perché l’unica possibile è l’Arno! Dal latino RIVUS: ‘chi divide con altri l’acqua di un fiume per irrigare i rispettivi campi’. Con il Pisa solo 15 precedenti in A… e prima di settembre non ci si vedeva da 23 anni.”

Un messaggio chiaro, che ridimensiona il concetto di rivalità sportiva tra le due squadre toscane. Speciale richiama persino l’etimologia latina della parola, sottolineando come il termine “rivale” nasca da chi condivide le acque dello stesso fiume, in questo caso l’Arno, unico vero elemento in comune tra le due città. Anche i numeri, evidenziati nel tweet, confermano una storia di incroci tutt’altro che frequente: appena 15 precedenti in Serie A e un’assenza durata ben 23 anni prima del recente confronto di settembre. Elementi che, secondo il giornalista, rendono improprio parlare di derby in senso stretto. Resta però l’importanza della posta in palio: al Franchi andrà in scena una sfida pesantissima in chiave salvezza, con punti che possono indirizzare definitivamente il finale di stagione di entrambe.