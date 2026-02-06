Verona-Pisa 0-0 nello scontro diretto del Bentegodi, un pari che serve solo alla Fiorentina

Termina a reti inviolate la sfida tra Verona e Pisa, un pareggio che non cambia la situazione di classifica delle due formazioni, ancora appaiate all’ultimo posto e distanti due lunghezze dalla Fiorentina. Un risultato che, guardando la graduatoria, rappresenta sicuramente una buona notizia per i viola, che mantengono un margine comunque prezioso su due dirette concorrenti.

La partita è stata combattuta e giocata con buon ritmo, soprattutto nel primo tempo, ma priva di vere svolte decisive. Il Pisa ha mostrato una maggiore qualità nel palleggio e ha gestito a lungo il controllo del gioco, soprattutto nel secondo tempo, cercando di imporre il proprio possesso e di schiacciare il Verona nella propria metà campo. I gialloblù, dal canto loro, hanno risposto con la consueta aggressività e ripartenze rapide, rendendosi pericolosi soprattutto sui calci piazzati. Proprio su una di queste occasioni è arrivato il palo colpito da Orban, che ha fatto tremare la porta nerazzurra.

Non è stato però l’unico legno della gara. Anche il Pisa è andato vicino al vantaggio con Moreo, il cui tentativo si è stampato sul palo, confermando una supremazia territoriale che però non si è tradotta in gol. Alla fine lo 0-0 fotografa una partita intensa ma poco concreta sotto porta. Un punto a testa che serve a poco a entrambe e che, indirettamente, favorisce la Fiorentina nella corsa salvezza. [Foto Gazzetta dello Sport]