Nazione non ha dubbi: “Lunedì contro il Pisa la partita dell’anno. Vanoli l’ha cerchiata di rosso”

Inutile girarci troppo intorno. Quella di lunedì contro il Pisa ha tutte le caratteristiche per diventare la partita dell’anno in casa Fiorentina. Il futuro è adesso, e non può che passare dai tre punti nel derby più sentito a livello regionale. Possibile che l’appellativo possa ricorrere da qui in avanti. Un po’ come ‘ultima spiaggia’, o l’ennesimo ‘banco di prova’. Chiamatela come volete, sta di fatto che per Vanoli è una partita cerchiata di rosso da tempo. Lo ha detto, lo ha ripetuto e persino dimostrato lasciando a casa diversi big, che si sono risparmiati la fredda trasferta polacca. Lo riporta La Nazione.