20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:44

Nazione non ha dubbi: “Lunedì contro il Pisa la partita dell’anno. Vanoli l’ha cerchiata di rosso”

20 Febbraio · 09:09

Aggiornamento: 20 Febbraio 2026 · 09:27

Il futuro? È adesso

Inutile girarci troppo intorno. Quella di lunedì contro il Pisa ha tutte le caratteristiche per diventare la partita dell’anno in casa Fiorentina. Il futuro è adesso, e non può che passare dai tre punti nel derby più sentito a livello regionale. Possibile che l’appellativo possa ricorrere da qui in avanti. Un po’ come ‘ultima spiaggia’, o l’ennesimo ‘banco di prova’. Chiamatela come volete, sta di fatto che per Vanoli è una partita cerchiata di rosso da tempo. Lo ha detto, lo ha ripetuto e persino dimostrato lasciando a casa diversi big, che si sono risparmiati la fredda trasferta polacca. Lo riporta La Nazione.

