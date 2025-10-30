La Lazio non passa all’Arena Garibaldi: altro pareggio del Pisa che supera la Fiorentina in classifica

Si conclude il turno infrasettimanale con un pareggio a reti inviolate tra Pisa e Lazio.

Partita non esaltante con la squadra di Alberto Gilardino che ha sfiorato il gol nel secondo tempo con Moreo e Tourè ma non ha trovato il gol vittoria. Prestazione deludente per la squdra di Maurizio Sarri che si è accontentata del pareggio, offrendo una modesta prestazione dal punto di vista offensivo al netto delle assenze.

Con il pareggio il Pisa supera la Fiorentina e raggiunge quota 5 punti in classifica.