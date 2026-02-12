Corriere Fiorentino: “Pisa sarà decisiva per Vanoli. A Paratici non è piaciuta la gestione con il Torino”

«L’Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi annunciano di comune accordo la fine della loro collaborazione». Son bastate queste due righe per far impazzire il mondo social dei tifosi viola. Del resto che l’aria attorno a Vanoli non fosse delle migliori era parso evidente fin dal fischio finale della gara col Torino eppure, la mancanza di alternative, teneva a freno anche i più feroci critici dell’attuale allenatore.

Poi, all’improvviso, la voce che (agli occhi della gente) cambia tutto. E così, a metà mattina, social, radio e pagine web erano già tappezzate di messaggi. «Approfittiamone subito», «Non lasciamocelo scappare». Un muro virtuale sul quale, magia del calcio, si discuteva di un tema che di fatto (almeno per ora) non esiste. Certo, la suggestione merita attenzione (il regolamento permette di allenare in serie A dopo essere stato impegnato all’estero) e di certo il nuovo ds viola Paratici ha una visione del calcio molto simile a quella del mister bresciano.

Fu lui a volere Sarri alla Juventus. Una scelta di rottura rispetto alla storia e alla tradizione bianconera che racconta molto del pensiero del diesse viola. A tutto questo si può aggiungere le parole con cui si è presentato, quel riferimento a una «Fiorentina internazionale» e la voglia di sognare di una città costretta all’incubo della lotta salvezza e l’accostamento è fatto. La domanda è: la pazza idea potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso? Una considerazione da fare è che a Paratici non è piaciuta la gestione della gara col Torino e per questo, pur volendo evitare in tutti i modi un altro esonero, ha messo Vanoli (senza dimenticarsi dei giocatori) sotto esame. Prima Como, poi il Pisa. Il tecnico ha queste due partite per meritarsi la conferma e già sabato dovrà dare delle risposte. Se non sul piano del risultato (nessuno nasconde la difficoltà dell’avversario), almeno su quello di prestazione e atteggiamento. Nel derby no. Nel derby, potrà e dovrà soltanto vincere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.