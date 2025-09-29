Radio Sieve: "A Pisa pioggia di bulloni sui tifosi della Fiorentina: usate le fionde verso il settore"

Durante Pisa-Fiorentina sarebbero stati lanciati oggetti contundenti contro i tifosi ospiti. Grave episodio denunciato da Radio Sieve

Scene vergognose alla Cetilar Arena (ex Arena Garibaldi) durante la partita tra Pisa e Fiorentina. Secondo alcune testimonianze raccolte da Radio Sieve durante la trasmissione Amici Viola Live, si sarebbe verificato un grave episodio di violenza sugli spalti: dal settore di casa sarebbero stati lanciati oggetti contundenti, tra cui bulloni (FOTO), contro i tifosi viola presenti nel settore ospiti. Non solo: alcuni dei bulloni sarebbero stati scagliati con fionde portate da casa, e alcuni di questi avrebbero colpito o sfiorato i presenti tra il pubblico, lì solo per assistere al derby.

Una giornata quindi da dimenticare per la Fiorentina e i suoi sostenitori: prima gli scontri all’esterno dello stadio, poi un deludente pareggio in campo, e infine questa intollerabile aggressione che ha messo a rischio anche l'incolumità di tanti piccoli tifosi presenti. Resta ora da capire se le autorità competenti apriranno un’indagine per identificare i responsabili di questo gesto gravissimo.

Fonte radiosieve.it