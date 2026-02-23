Vanoli: “Tolgo Solomon per farlo tornare a regime, adesso sappiamo soffrire. Parisi mi ha sorpreso”

Al termine della gara tra Fiorentina e Pisa, gara terminata con il risultato di 1-0 e valida per il 26º turno di Serie A il tecnico dei viola Paolo Vanoli interviene nella sala stampa del Franchi per la conferenza stampa post partita. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.

Ore 21:00 – inizio conferenza stampa

E’ una vittoria che è nel solco delle ultime?

“E’ stata una vittoria cercata e importantissima, anche perché cogliamo dedicare il derby ai nostri tifosi che di gioie ne hanno avute poche. Loro ci hanno sempre sostenuti. Io ai ragazzi ho detto che i derby non si giocano, vanno vinti, e loro sono stati bravi a farlo. La differenza tra primo e secondo tempo è stato il fatto che con le due punti siamo stati pigri a velocizzare il gioco, nonostante ci fossero le giocate tanto quanto il primo. Sono cose che vanno imparate. Però adesso abbiamo lo spirito per soffrire”.

Sta vedendo una luce diversa negli occhi dei ragazzi?

“La difficoltà più grossa è stata cambiare l’obiettivo. Da uno talmente importante a trovarsi ad uno disastroso. Ci vuole tempo per assimilare questo processo, perché la squadra è costruita per giocare e quando sei sotto non sempre ti fanno giocare. Ma nei ragazzi stanno dimostrando di avere una luce diversa, e non solo dai risultati. Stasera mi sono piaciuti gli ingressi”.

Come stanno gli esterni? Sono stanchi?

“Solomon viene da un influenza e per lui è stata una settimana particolare. Lui viene da un periodo di inattività. Voi mi chiedete perché tolto il migliore, lo faccio perché anche 5 minuti possono farlo tornare a regime. Harrison ci sta dando quell’intensità che serviva. Dodo e Moise sono contento perché questa settimana gli avevo tirato un po’ il collo con il lavoro. Non gli ho fatti giocare in Polonia ma li ho fatti lavorare. Gudmundsson? Stamani ha voluto provare e mi ha detto che gli faceva piacere venire in panchina. Si è messo a disposizione nonostante non fosse pronto, è stato un bel messaggio quello che mi ha mandato. Rugani? Sta bene e mercoledì gli organizzeremo un’amichevole per mettergli minuti nelle gambe”.

Come si fa ad uscire da certi momenti di difficoltà durante la partita?

“Noi non abbiamo più palleggiato. Ci dobbiamo difendere con la palla in certe situazioni, soprattutto quando siamo più stanchi. E’ normale che nei finali possa subentrare un po’ di ansia ma serve essere lucidi in certe situazioni. Sono piccoli dettagli che dovremmo gestire con un po’ più di furbizia”.

Da quanto ha cambiato modulo 11 partite e 18 punti: ha il rammarico di non aver cambiato prima?

“Per me si può giocare a 4, a 5… per me è l’atteggiamento che conta. Io ho vinto un campionato giocando a tre con Conte. Dipende come si interpreta la difesa a tre, se in fase offensiva o difensiva. Poi devi anche guardare gli interpreti. Quando ho cambiato l’ho fatto per fare ai ragazzi una scolta mentale. Ci sono dei momenti in cui devi cambiare qualcosa per dare ad attenzione ed è successo. Io faccio i complimenti a Parisi che mi ha sorpreso, lui dove lo metti fa sempre grandi partite. Lo scrive Tuttomercatoweb