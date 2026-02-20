Berardi trascina il Sassuolo, Verona travolto 3-0: scaligeri ultimi col Pisa a -6 dalla Fiorentina

Il Sassuolo domina al Mapei Stadium e supera con un netto 3-0 un Verona mai realmente in partita. Una prestazione autoritaria quella dei neroverdi, capaci di indirizzare la gara nel primo tempo e di gestire con maturità il vantaggio, lasciando agli avversari soltanto le briciole. A sbloccare il match è stato Pinamonti, il cui gol ha messo subito in salita la serata degli scaligeri, apparsi confusi e incapaci di reagire con lucidità. Poi è salito in cattedra Domenico Berardi, autentico protagonista del match. Il capitano neroverde ha firmato una doppietta, lasciando il segno anche in un episodio particolare: dopo essersi fatto respingere un calcio di rigore da Montipò, è stato il più rapido ad avventarsi sulla ribattuta, depositando in rete.

Per il Verona, invece, un’altra serata amara. Nonostante il recente cambio di allenatore, la squadra non ha mostrato segnali di svolta, restando ai margini del gioco e senza mai impensierire seriamente la difesa emiliana. Gli scaligeri rimangono desolatamente ultimi in classifica, appaiati al Pisa e con sei punti di distacco dalla Fiorentina: una situazione sempre più complicata che richiede un’inversione di rotta immediata per avere ancora qualche possibilità di salvarsi. [Foto Gazzetta.it]