Aquilani: “Barone? La sua stima mi imbarazzava. Futuro alla Fiorentina? A Pisa c’è un progetto biennale da finire”

Alberto Aquilani sta portando a termine la sua prima stagione da allenatore del Pisa in Serie B, un’esperienza iniziata dopo aver guidato la Primavera della viola con profitto. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Sei mesi in U18, altri sei con Iachini e poi tre anni in Primavera. Sperimentare serve e con i giovani si può sbagliare, mentre ora no. Barone? Percepivo una stima che a volte mi dava imbarazzo, mi voleva bene e io intendevo solo ripagarlo. Sono rimasto sconvolto della sua morte, lo avevo sentito due giorni prima. Io nel casting per sostituire Italiano? Credo sia per il grande lavoro fatto con i giovani, ma al Pisa ho iniziato un progetto biennale che vorrei portare a termine”.

