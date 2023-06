Aquilani annuncia: “Devo parlare prima con Barone ma il mio percorso alla Fiorentina è finito”

Alberto Aquilani ha parlato a Sportitalia dopo la sconfitta nella finale Primavera della Fiorentina contro il Lecce, queste le sue parole:

“Sono molto onesto, dico la verità, si è parlato tanto ma io ero concentrato solo su questa partita, non ho ascoltato niente e nessuno perchè questa era la mia priorità. Voglio parlare con la proprietà soprattutto con Joe perchè tutto nasce con lui a New York, è stato un percorso meraviglioso, questa è stata l’ottava finale in 3 anni. Visto il rapporto che ho con loro devo parlare prima con loro perchè credo sia arrivato il momento per me di fare un passo in avanti per arrivare a capire quello che è il mondo dei grandi però devo parlare prima con loro”

IGOR NON ERA CON LA SQUADRA NEL PULLMAN