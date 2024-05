Il Sassuolo scarta Aquilani, ha scelto Grosso come nuovo allenatore per tornare in Serie A

In casa Sassuolo è già tempo di pensare al futuro. Dopo la retrocessione in Serie B, la società neroverde ha scelto il nuovo allenatore da cui ripartire. Ad allenare il Sassuolo nella prossima stagione sarà Fabio Grosso: dopo i contatti positivi della giornata di ieri, in queste ore è stato raggiunto l’accordo totale tra le parti. Stretta di mano e la voglia di ripartire insieme con l’obiettivo di tornare subito in Serie A. Una rivoluzione tecnica in casa neroverde che non riguarderà solo la panchina, sulla quale siederà appunto Fabio Grosso, ma anche il ruolo di direttore sportivo: il pole per ricoprire questo incarico c’è sempre Francesco Palmieri, attuale responsabile del settore giovanile neroverde che sotto la sua gestione ha ottenuto grandissimi risultati. Già cercato dal Sassuolo nei mesi scorsi dopo l’esonero di Dionisi, Grosso ha così deciso di accettare la nuova proposta neroverde. Dopo aver allenato Bari, Verona, Brescia, Sion e Frosinone (vincendo il campionato di Serie B), l’ultima esperienza per Grosso è stata alla guida del Lione: sulla panchina della società francese però è rimasto pochi mesi, da metà settembre a fine novembre 2023, prima che il club decidesse di esonerarlo. Lo scrive Gianluca di marzio sul suo sito, lo stesso Di Marzio ha rivelato che in corsa per la panchina ci fossero anche Alberto Aquilani e Vincenzo Vivarini

