Aquilani: “Ultima partita in casa con il Pisa? Questo discorso non mi tocca e non mi interessa”

“La situazione è un po’ da valutare. Bisognerà aspettare l’allenamento. Leverbe si opererà lunedì, Veloso sicuramente non rientra e ci sono altri due giocatori da valutare. Questa è la terza partita della settimana e abbiamo avuto un po’ di difficoltà. Fortunatamente abbiamo una rosa lunga e la cosa non mi preoccupa”.

Il tecnico del Pisa Alberto Aquilani parla così in conferenza stampa facendo il punto dell’infermeria in vista della sfida contro il SudTirol di domani guardando poi al sogno play off: “Dobbiamo cercare di vincere queste due partite, se pensiamo prima a fare il nostro, poi capiremo cosa succederà. Il focus dovrà essere sulla gara di domani. Sarà una partita da interpretare in maniera giusta, per fare in modo che non ci siano rimpianti”.

Spazio poi al futuro del tecnico, sempre al centro del mercato, su cui però Aquilani glissa: “Rispondo come ho risposto adesso. Oggi questo tipo di discorso non mi tocca e non mi interessa, mancano ancora due partite troppo importanti. Mi lasciano la concentrazione e il pensiero sul mio lavoro attuale”.

Un pensiero anche per Masucci che domani giocherà la sua ultima gara all’Arena Garibaldi chiudendo un’esperienza lunga sette anni: “Ancora non so cosa sia stato deciso, ma ci può stare perché credo che abbia fatto un percorso meraviglioso. Bisogna dire più di due parole verso questo uomo che si è allenato tutti i giorni in maniera professionale. Quando sono arrivato volevo capire perché fosse considerato un idolo di tutti e l’ho capito perché è stato sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, perché ha valori importanti e non posso che ringraziarlo per quello che ha dato. – continua Aquilani – Sicuramente avrei potuto farlo giocare di più, ma ho fatto sempre scelte per il bene della squadra. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo con qualche anno in meno, come gli ho detto spesso, ma i giovani dovrebbero prenderlo come esempio perché con questa attitudine potrebbe far gol anche fra 10 anni”.

Spazio poi all’avversario di turno: “Non è la squadra che abbiamo affrontato all’andata, ha concetti diversi e mi aspetto una partita difficile. Hanno meno stress mentale perché dovevano salvarsi e arriveranno qui con la mente sgombra. Dobbiamo essere consapevoli di voler vincere, il focus dovrà essere sulla prestazione. Se lo faremo avremo molte più opportunità di vincere”.

