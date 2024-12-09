Viviano: "Aquilani è stato fortissimo, ha avuto problemi alle caviglie, ma una grande carriera"

L'ex portiere viola si è soffermato su uno dei centrocampisti più talentuosi del periodo con Montella alla Fiorentina

A Tvplay ha parlato l'ex portiere Emiliano Viviano che ha vissuto anche un'esperienza con la maglia viola nell'annata 2012-13 conclusasi al quarto posto dopo un lungo duello con il Milan e ha parlato di un suo compagno di squadra Alberto Aquilani: Alberto era fortissimo, un talento incredibile, purtroppo ha avuto un problema serio alle caviglie e non ha potuto dimostrare in certi frangenti della carriera quanto valeva. Mi ricordo una volta un allenamento a Firenze dove Montella gli chiese come stava e lui gli rispose che si era scucito alle caviglie, parliamo di problemi seri davvero per lui un po' come Batistuta e nonostante questo ha giocato nella Roma, nella Juve e nel Milan, oltre che per anni ad alto livello con la Fiorentina. Veramente forte, lo saluto con affetto."

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