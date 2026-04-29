Da Verona riportano: "Aquilani è il nome preferito come nuovo tecnico dell'Hellas l'anno prossimo"

L'ex giocatore e tecnico della Primavera potrebbe approdare al Verona

Alberto Aquilani è l'uomo copertina per la panchina dell'Hellas Verona in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni di Tele Arena, l'attuale tecnico del Catanzaro sarebbe la prima scelta del DS Sean Sogliano, che ne segue con interesse il percorso tattico sin dai tempi dei successi con la Primavera della Fiorentina. Aquilani, protagonista di un'ottima annata in Calabria, è finito nel mirino degli scaligeri come profilo ideale per un nuovo ciclo tecnico, ma la trattativa resta intrecciata al destino di Fabio Grosso: il nome dell'ex centrocampista romano è infatti caldeggiato anche dal Sassuolo nell'eventualità che l'attuale allenatore neroverde decida di cedere alle lusinghe della Fiorentina.