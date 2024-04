Corriere Fiorentino scrive: “Al posto di Italiano si cercherà un profilo giovane ed ambizioso come Aquilani””

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha parlato dell’addio di Vincenzo Italiano e di eventuali considerazioni riguardo al futuro: “Italiano se ne andrà, la Fiorentina cercherà un profilo giovane ed ambizioso per sostituirlo, si tratterà di un allenatore come era lui prima che arrivasse a Firenze cioè qualcuno che ha voglia di mettersi in gioco e con tanto entusiasmo per rifondare un ciclo ormai finito. Il profilo perfetto è Aquilani.”